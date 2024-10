Bolsonaro fará campanha com Nunes na reta final; saiba a programação

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acertou nesta quinta-feira (10) a sua participação na campanha pela reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB) em São Paulo. A previsão é que ele desembarque na capital paulista em 22 de outubro, cinco dias antes da votação em segundo turno.

A ideia é que Bolsonaro participe ao lado de Nunes e governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) de um almoço em uma área popular da capital. Depois, a intenção que os três façam uma participação em um podcast e encerrem o dia com algum evento religioso.

No dia seguinte, a programação prevista é Bolsonaro fazer uma visita ao Ceagesp com o coronel Mello Araújo (PL), indicado por ele como vice de Ricardo Nunes. Durante o seu governo, o ex-presidente nomeou o ex-comandante da Rota para o comando da Ceagesp. A agenda ainda precisa ser confirmada.

Os detalhes da agenda foram discutidos nesta quarta-feira em um almoço na casa do advogado Fabio Wajngarten com o presidente do MDB, Baleia Rossi, e integrantes do governo Nunes.

Bolsonaro participou por uma chamada de vídeo. Na terça-feira (8), o ex-presidente já havia conversado com Baleia Rossi e sinalizado que estava à disposição para contribuir com o que fosse possível.

“O certo é que estamos todos unidos para derrotar a esquerda”, disse à CNN Fabio Wajngarten.

Como mostrou a CNN, após um apoio vacilante no primeiro turno, o time do prefeito disse que caberia a Bolsonaro decidir o espaço que ele terá na busca por votos neste segundo turno na disputa pela prefeitura de São Paulo.

Além de São Paulo, Bolsonaro também deverá percorrer as 23 cidades em que o PL disputa o segundo turno, informou à CNN o presidente do partido, Valdemar Costa Neto.

“Bolsonaro vai ter que continuar prestigiando nossos candidatos”, disse ele à CNN, sobre a estratégia para conquistar o maior número possível de prefeituras ainda em jogo.