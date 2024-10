Botafogo perde para o Peñarol, mas avança à final da Libertadores

A lógica prevaleceu: o Botafogo está na final da Libertadores. Embora o Glorioso não tenha levado a melhor contra o Peñarol na partida de volta, realizada nesta quarta-feira (30) no Estádio Centenário, onde perdeu por 3 a 1, a vitória por 5 a 0 no jogo de ida garantiu sua classificação.

Com a ausência de alguns de seus principais atacantes, como Luiz Henrique e Igor Jesus, além de Almada, que foi poupado, o Botafogo sentiu o impacto. O Peñarol partiu para o ataque e fez um primeiro de bastante pressão.

Aos 31 minutos, Báez recebeu a bola de Fernández na intermediária e arriscou de longe, disparando um chute espetacular que não deu chances a John.

Após o apito, houve uma confusão. Aguerre deu um pisão em John, com isso o goleiro do Peñarol tomou cartão vermelho.

Segundo Tempo

Com um a mais, o Glorioso voltou tranquilo e teve o controle da segunda etapa. Aos 8 minutos, Tiquinho tentou passar por Rodríguez, e a bola acertou a mão do zagueiro. O árbitro marcou penalidade, mas após ser chamado pelo VAR, anulou a decisão. Muita reclamação dos jogadores, já que, na sequência do lance, a bola sobraria livre para Vitinho marcar o gol.

Aos 20 minutos, o Peñarol aproveitou uma cobrança de falta. Hernández tocou de calcanhar para Báez, que finalizou colocado, ampliando o placar para o time uruguaio.

Mateo Ponte deu uma entrada dura e Hernández e tomou um cartão amarelo. Em seguida, levou o segundo amarelo por mais uma falta em Báez e foi expulso.

Aos 42 minutos, Barboza lançou para Almada. O argentino passou para Marlon Freitas, que devolveu para Almada, que balançou a rede. Um minuto depois, Pérez deu o passe por cima da defesa e Facundo Batista ampliou para o Peñarol.

Final

O Botafogo vai enfrentar o Atlético-MG, no dia 30 de novembro, no Estádio Monumental de Núñez, casa do River Plate, em Buenos Aires.