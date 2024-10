Brasileira grávida e outros dois homens são mortos a tiros em Lisboa

Uma brasileira grávida de sete meses e outros dois homens foram mortos a tiros na quarta-feira (2) em uma barbearia em Lisboa, Portugal. As autoridades procuram pelos suspeitos do crime. Apenas a mulher foi confirmada como sendo brasileira.

Informações preliminares indicam que o caso teria acontecido devido a um corte de cabelo.

O suspeito teria discutido com o barbeiro e o assassinou com um tiro na cabeça, tendo atingido também outras duas pessoas — um casal, que inclui a brasileira — que estariam no local como clientes.

Em seguida, o suspeito, que estaria acompanhado por outros dois homens, fugiu. A Polícia Judiciária investiga o crime.

Dois carros foram incendiados pouco tempo depois dos assassinatos. Os veículos pertenceriam à família do suspeito. Não foram relatados feridos neste caso.

O Itamaraty informou que presta assistência à família da vítima.