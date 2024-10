Britney Spears elogia Kendall Jenner: ‘É normal ser tão bonita?’

Em um gesto de admiração e celebração da amizade feminina, Britney Spears compartilhou em suas redes sociais uma lista de mulheres que a inspiram. A cantora usou seu Instagram Stories para revelar suas “paixões loucas”, entre elas, nomes de peso como Pamela Anderson, Selena Gomez, Kendall Jenner, Drew Barrymore e Camila Cabello.

A publicação de Britney foi além de uma simples lista de nomes. A cantora expressou sua admiração por cada uma das mulheres, destacando suas qualidades e o que as torna tão especiais. Sobre Pamela Anderson, Britney a descreveu como uma “gata clássica e tão doce”.

Já Natalie Portman foi elogiada por sua simplicidade e autenticidade: “Eu sinto que ela é a pessoa mais legal que já conheci ao ar livre com seu cachorro em Nova York e nós estávamos com a mesma camisa !!!”, revelou.

“Camila Cabello, a cantora, porque ela é tão bonita e ela me faz rir alto!!! A personalidade dela é tão doce e excêntrica que acho saudável ser boba!!! Eu queria ser mais assim!!!”, disse.

Britney Spears é arrastada aos problemas legais e familiares do namorado

“E como Kendall Jenner, é normal ser tão bonita??? Nossa!”, exclamou.

Britney Spears, Instagram

“E as outras duas são Selena Gomez e Drew Barrymore, elas são literalmente lindas!!! Sinceramente, não tenho ideia do por que estou escrevendo tudo isso!!! Estou fora escrevendo meu romance e aprendendo sobre mim mesma!!! Mas sinto muita falta de ser boba com as meninas!!!”, justificou.

A cantora refletiu sobre a importância da amizade feminina em sua vida e confessou sentir falta de momentos mais conectados com suas amigas.

“Tenho amigas com quem saio de vez em quando, mas não é a mesma coisa de quando éramos mais jovens”, escreveu Britney.