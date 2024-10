Carreta tomba sobre van e mata 9 membros de equipe de remo no Paraná

Nove pessoas morreram após uma carreta container tombar sobre uma van que transportava uma equipe de remo, segundo o Corpo de Bombeiros.

Os nomes das vítimas não foram divulgados. Um adolescente de 17 anos foi resgatado com ferimentos leves e levado, junto com o motorista da carreta, para o Hospital São José, em Joinville (SC).

Conforme o boletim do hospital, divulgado nesta manhã de segunda-feira (21), os dois feridos permanecem em observação, com estado de saúde estável.

O acidente aconteceu na BR-376, por volta das 21h40 de domingo (20), em Guaratuba, no litoral do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 665, sentido Santa Catarina. A van saiu de São Paulo e tinha como destino o município de Pelotas, no Rio Grande do Sul, explicou a polícia.

Por volta das 5h20, a PRF disse ainda que aguardava a chegada de um guindaste para içar a carreta com o container e retirar os corpos. Ao todo, 10 ocupantes estavam na van.

Os corpos das vítimas serão encaminhados para a Polícia Científica de Curitiba.

Até a última atualização desta reportagem, a rodovia permanecia interditada e registrava 18 km de fila.

A pista também foi interditada no km 632,8, com retorno para a pista sentido Curitiba. A PRF recomenda aos motoristas que peguem rota alternativa na BR-116 e BR-470.

O que se sabe sobre o acidente

A PRF informou que a carreta perdeu os freios e colidiu na traseira da van.

Com o impacto, a van bateu em outro carro, rodou na rodovia e, em seguida, foi arrastada para fora da pista pelo caminhão que tombou sobre ela.

O condutor da carreta, de 30 anos, teve ferimentos leves. O motorista do carro não se feriu.