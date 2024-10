Cidade do Acre está sem combustíveis por conta seca: “Momento muito difícil para nós”

Os moradores de Santa Rosa do Purus, no interior do Acre, estão enfrentando inúmeras dificuldades por conta da seca. Por se tratar de um município isolado, sem acesso via terrestre, as mercadorias e outros produtos são transportados pelo Rio Purus, mas devido a estiagem prolongada o nível das águas está baixo e as embarcações de grande porte não conseguem chegar a Santa Rosa.

O radialista Pelegrino Ferreira, morador de Santa Rosa, confirma que há dias a cidade está sem gasolina.

“Há vários dias o nosso município está sem combustível. Temos informações de que os barcos transportando a gasolina e outros derivados do petróleo estão a caminho de Santa Rosa, porém, em alguns pontos do rio, devido a seca, não conseguem passar. Estão praticamente encalhados. Vivemos um momento muito difícil”, disse ele.

Além do combustível, outros itens básicos também estão em falta como, por exemplo, o arroz.

Conforme o apurado, máquinas e caminhões da Prefeitura estão parados por conta da falta de combustível.