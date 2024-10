Cinco pessoas ficam feridas após colisão entre veículo de passeio e viatura; PMs estão entre as vítimas

Os policiais militares Pedro Henrique Silva, 31 anos, e Evaristo Leão de Souza Junior, 42, além dos passageiros de outro carro, Andrea Vale dos Santos, 32, Pedro Carvalho dos Santos, 49, e o motorista William Bezerra Tamborine, 24, ficaram feridos após uma colisão envolvendo uma viatura da Polícia Militar e um carro modelo Gol, na noite desta segunda-feira (30) no cruzamento das ruas Francisco Neri e Alberto Assad, no bairro Solar, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o motorista William trafegava com os passageiros no veículo Gol, de cor preta e placa MZX-0048, pela rua Francisco Neri, no sentido bairro-centro, quando, inesperadamente, a viatura da Polícia Militar, que trafegava pela rua Alberto Assad, no sentido centro-bairro, invadiu a preferencial, e o Gol colidiu em sua lateral.

Com o impacto, a viatura da PM tombou sobre a calçada, e a parte frontal do veículo Gol ficou totalmente destruída.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e quatro ambulâncias foram enviadas, incluindo uma de suporte avançado. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos às vítimas, que foram encaminhadas ao pronto-docorro de Rio Branco, todas em estado de saúde estável.

A área do acidente foi isolada pelos policiais militares do Batalhão de Trânsito (BPTRANS) para a realização da perícia.

Após a conclusão dos trabalhos, a viatura e o veículo Gol foram removidos por um guincho.

Veja fotos: