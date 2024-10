Cobra aparece e assusta eleitores e fiscais em seção de votação

Uma cobra foi encontrada em um local de votação em Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, na manhã deste domingo (6/10). O incidente ocorreu na Escola Municipal Glenio Pinto, no Bairro Ana Terra, por volta das 9h10, e causou um susto nos eleitores que se dirigiam ao local para votar.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a cobra, da espécie cruzeira, foi vista pelos fiscais enquanto se deslocava em direção a uma das salas de votação.

Aproximadamente 900 eleitores estão registrados para votar na escola, onde funcionam três seções eleitorais.

Apesar do susto, não foi necessário interromper o processo de votação, e o local permaneceu em funcionamento.

Os bombeiros foram acionados rapidamente, capturaram o réptil e o retiraram com segurança. A cobra foi solta em uma área distante da zona urbana, devolvida ao seu habitat natural.

A situação foi controlada, garantindo que o andamento das eleições não fosse prejudicado. Não houve registro de feridos ou maiores transtornos no local.