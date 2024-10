Com gol de Marcos Leonardo, Al Hilal goleia Al Shorta pela Champions da Ásia

O Al Hilal, comandado pelo português Jorge Jesus, venceu o Al Shorta por 5 a 0 nesta terça-feira (01), em casa, pela segunda rodada do grupo oeste da Champions da Ásia.

O brasileiro Marcos Leonardo, ex-Santos, marcou o primeiro gol do time saudita. Mitrovic, Salem Al-Dawsari, Nasser Al-Dawsari e Mohamed Kanno completaram o placar.

Com a vitória, a equipe de Neymar, que segue sem atuar por conta de lesão, continua com 100% de aproveitamento — ganhou do Al Rayyan na estreia, fora de casa, por 3 a 1.

O Al Shorta, do Iraque, arrancou um empate contra o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, na primeira rodada, por 1 a 1.

O jogo desta terça até começou um pouco equilibrado. A equipe iraquiana mostrou que poderia oferecer resistência, mas não aguentou muito tempo.

Logo na primeira jogada perigosa do Al Hilal, aos 10 minutos, Marcos Leonardo abriu o placar. O brasileiro aproveitou rebote em chute de Milinkovic-Savic e mandou para o fundo da rede.

Aos 14, após jogada ensaiada em escanteio, o também brasileiro Renan Lodi cruzou para a área e Mitrovic aproveitou para ampliar.

Com a vantagem por dois gols, o time saudita manteve a posse de bola e passou a controlar a partida.

No início da segunda etapa, no primeiro minuto, veio o terceiro gol: Mitrovic dominou e Salem Al-Dawsari chegou batendo da entrada da área.

O Al Hilal continuou indo para cima e fez o quarto gol com Nasser Al-Dawsari, após grande jogada e cruzamento rasteiro do português João Cancelo.

O duelo ficou tranquilo para os sauditas. Nos acréscimos, aos 50, ainda deu tempo de Mohamed Kanno acertar um chutaço fora da área e consolidar a goleada.