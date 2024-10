Comediantes inovam com noite do humor pesado: “É pra quem gosta”; veja data

Qual o limite do humor? Para Geovany Calegário, integrante do grupo de Stand Up Caça Risadas, dado o devido contexto, o humor não tem limites.

“Eu concordo com o Léo Lins quando ele fala que o humor não tem limites, mas o ambiente sim. Então, se existe pessoas que querem consumir essa arte, não tem porque ela não existir. A prova disso foram os shows nacionais que aconteceram na nossa cidade esse ano. É pra quem gosta”, pontua.

Léo Lins, Cassius Ogro, Abner Dantas, são alguns dos principais nomes da comédia nacional nesse gênero mais “ácido”, e esses três marcaram presença em terras acreanas em 2024, com sucesso de bilheteria.

Por isso, neste sábado (02), o grupo de comédia acreano fará a primeira noite do Humor Pesado, que acontecerá no Tereré Top. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente e a expectativa é de casa cheia.

“Esperamos lotar a casa, já que com o mesmo gênero tivemos bilheteria esgotada, contamos com o apoio do público para artistas locais”, disse Geovany Calegário.

Adquira seu ingresso pelo telefone (68) 99908-0985 ou através do Instagram @cacarisadas.