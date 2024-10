Como vai estar o tempo no dia das eleições no Acre? Friale divulga previsão completa; VEJA

Os eleitores acreanos devem enfrentar um domingo de eleição com tempo quente, com sol e possibilidade de chuvas. A previsão é do metrologista Davi Friale.

Nas regiões Leste e Sul do Acre, que abrange as microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, a previsão indica um tempo quente, com sol, nuvens e chuvas pontuais. Média probabilidade de chuvas fortes. A temperatura mínima varia entre 22 e 25ºC, e a máxima, entre 35 e 38ºC.

Já para as regiões Centro e oeste que abrange os municípios de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo deverá ser quente, com sol, nuvens e chuvas pontuais. Há ainda a média probabilidade de chuvas fortes. A temperatura mínima varia entre 22 e 25ºC, e a máxima, entre 34 e 37ºC.

As eleições no Acre começam às 06h e seguem até às 15h neste domingo (6).