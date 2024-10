Concurso Correios: órgão afirma contratações em janeiro de 2025

O concurso Correios teve seu edital publicado na última terça-feira (11/10) e oferta 3.511 vagas, sendo 3.099 vagas de nível médio e 412 para nível superior. Em resposta ao time de jornalismo do Direção Concursos, o órgão afirmou que as contratações estão previstas para serem feitas apenas em janeiro de 2025!

O que se difere do cronograma que foi divulgado pelo órgão ainda em abril de 2024, onde eram previstas contratações em dezembro de 2024. O motivo do atraso nos prazos se deu provavelmente pela demora no edital de abertura, que era previsto para setembro e foi postado apenas no mês de outubro.

As inscrições para o certame abriram as 10:00 da última quinta-feira (10), no site da banca IBFC. Para confirmar a candidatura é necessário efetuar o pagamento das taxas, que possuem os valores a seguir:

Agente dos Correios (nível médio): R$39,80

Analista dos Correios (nível superior): R$42,00

Qual salário do concurso Correios?

Conforme o Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024, os salários iniciais no concurso Correios passam a ter os seguintes valores:

Técnico (nível médio): R$ 2.429,25

Analista (nível superior): R$ 6.583,54 (R$ 6.872,48 no projeto básico)

Isso porque foi concedido um reajuste linear de R$ 250,00 ou 3,53%, se for mais vantajoso para o empregado. Ao final da carreira, as remunerações podem atingir os valores de R$ 11.934,73 (nível médio) e R$ 26.013,50 (nível superior).

Participação nos Lucros

Os funcionários ainda podem obter ganhos referentes ao Programa de Participação nos Lucros ou Resultados dos Correios (PLR). A parcela é paga anualmente. Veja detalhes!

O Programa, de acordo com a empresa, visa fortalecer o comprometimento dos empregados com os resultados, incentivar uma postura empreendedora e criativa e despertar a cultura da lucratividade, com qualidade, produtividade e eliminação de desperdícios.

Benefícios

Os funcionários dos Correios ainda fazem jus a diversos benefícios, tais como:

Adicional por Atividade de Distribuição e/ou Coleta Carteiros: 30% sobre o salário base Motoristas: R$ 579,94 Atendentes: R$ 144,99

Adicional de Atendimento em Guichê em Agências dos Correios: R$ 312,26

Adicional de Atividade de Tratamento: R$ 207,75

Auxílio Alimentação

Auxílio Creche

Auxílio Transporte

Promoção por mérito, antiguidade ou por mudança de atividade

Adicional por função

Resumo do concurso Correios