Concurso Correios: qual é a pontuação mínima para ser aprovado? Confira!

O concurso Correios segue com inscrições abertas e muitos interessados nesta oportunidade têm dúvidas sobre qual é a pontuação mínima para ser aprovado.

Vale lembrar que serão ofertadas 3.099 vagas para o cargo de Agente dos Correios – Carteiro e outras 412 vagas para Analista em diversas áreas. Os salários iniciais variam de R$ 2.429,26 a R$ 6.872,48, além de diversos benefícios.

As inscrições poderão ser efetuadas no site da banca IBFC até o dia 28 de outubro, mediante pagamento de taxas de participação de R$ 39,80 ou R$ 42,00. Já as provas, serão aplicadas no dia 15 de dezembro de 2024.

Confira, a seguir, qual é a pontuação mínima que você precisará alcançar nas provas objetivas para ser aprovado no concurso Correios!

Concurso Correios – Pontuação mínima para ser aprovado

De acordo com o edital para o cargo de Agente dos Correios – Carteiro, de nível médio, as provas objetivas serão compostas por 50 questões de múltipla escolha, distribuídas em 5 disciplinas:

Língua Portuguesa

Matemática

Noções de Informática

Conhecimentos Gerais

Código de Conduta Ética e Integridade

A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos, considerando-se HABILITADO nesta etapa o candidato que, cumulativamente:

Tenha acertado, no mínimo, 12 pontos na disciplina de língua portuguesa;

Tenha acertado, no mínimo, 6 pontos na disciplina de matemática;

Tenha acertado, no mínimo, 2 pontos na disciplina de noções de informática;

Tenha acertado, no mínimo, 2 pontos na disciplina de conhecimentos gerais;

Tenha acertado, no mínimo, 2 pontos na disciplina de código de conduta ética e integridade; e

Tenha acertado, no mínimo, 30 pontos no total da prova objetiva.

Veja, detalhadamente, os pontos por questão em cada disciplina:

Nesse contexto, vale destacar que 75% dos pontos da prova estão em apenas duas matérias: Língua Portuguesa e Matemática. Saiba mais detalhes sobre as matérias mais importantes do concurso Correios!

Já para o cargo de Analista dos Correios, de nível superior, as provas objetivas serão compostas pelo mesmo número de questões e pelas mesmas disciplinas, porém, o que muda é o peso das questões em cada disciplina.

Para as provas de nível superior, será considerado HABILITADO nesta etapa o candidato que, cumulativamente:

Tenha acertado, no mínimo, 4 pontos na disciplina de língua portuguesa;

Tenha acertado, no mínimo, 1 ponto na disciplina de matemática;

Tenha acertado, no mínimo, 2 pontos na disciplina de noções de informática;

Tenha acertado, no mínimo, 1 ponto na disciplina de código de conduta ética e integridade;

Tenha acertado, no mínimo, 16 pontos na disciplina de conhecimentos específicos; e

Tenha acertado, no mínimo, 30 pontos no total da prova objetiva.

Confira os pontos por questão em cada disciplina:

Os cargos de Analista dos Correios ainda passarão pela etapa da prova discursiva, composta por uma redação valendo 10 pontos. Será aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 6 pontos.

No entanto, somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos que foram habilitados na prova objetiva e que estejam classificados dentro do limite de até 3 vezes o número de vagas (Ampla Concorrência, Negros/Indígenas e Pessoas com Deficiência), por cargo/especialidade/localidade, mais os empates na última posição de classificação, se houver.

É importante destacar, ainda, que obter a pontuação mínima para aprovação não significa que, necessariamente, o candidato conquistará uma vaga no certame. Os aprovados cujas colocações estiverem além do número de vagas imediatas farão parte de um cadastro reserva e poderão convocados conforme a necessidade da empresa até a data de validade da seleção.

Resumo do concurso