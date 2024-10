Concurso do Detran: Governo divulga resultado preliminar da prova de títulos; veja a lista

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran), tornou público o resultado preliminar da prova de títulos do concurso público do Detran.

O resultado foi divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (9), na seguinte ordem: cargo, vaga, nome do candidato, em ordem alfabética, inscrição e nota.

O candidato poderá consultar individualmente seu resultado da prova de títulos por meio de link disponibilizado no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, na aba “Links”.

Quanto ao resultado preliminar da prova de títulos, divulgado, caberá interposição de recurso, que deverá ser protocolado em formulário próprio, por meio de link disponibilizado no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, na aba “Links” no período da 0h do dia 10/10/2024 até as 23h59 do dia 11/10/2024, observado o horário oficial de Brasília – DF.

Os candidatos ao cargo de Agente de Autoridade de Trânsito, devem observar a convocação para a prova de aptidão física, a ser divulgada na data provável de 24/10/2024 no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.

Os candidatos poderão obter informações gerais referente ao concurso público por meio do Edital nº 001 SEAD/DETRAN, de 08 de abril de 2024, seus anexos e demais editais publicados. Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o Instituto AOCP através do telefone (44) 3013-4900, na Central de Relacionamento com o Candidato, de segunda a sexta-feira úteis, das 8h às 17h (horário de Brasília) ou também por meio do endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.

Confira a lista: