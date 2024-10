Concurso Nacional Unificado: resultados dos recursos liberados para consulta!

Atenção, concurseiros! Foram divulgados os resultados dos recursos referentes à prova discursiva do Concurso Nacional Unificado (CNU)!

Os resultados foram disponibilizados às 10 horas deste 17 de outubro, conforme estipulado no cronograma oficial do certame. Os candidatos poderão realizar a consulta individual por meio da área do candidato, no site da Fundação Cesgranrio.

Clique aqui para conferir o resultado do seu recurso!

Confira na imagem abaixo como os resultados estão dispostos na área do candidato:

É importante mencionar que neste 17 de outubro também ocorre a convocação para o procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se autodeclararam negros e início do prazo para a perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararam com deficiência.

O resultado preliminar da avaliação de Títulos deve ser divulgado em 4 de novembro e os candidatos poderão interpor recursos entre 4 e 5 de novembro.

Os resultados finais do certame devem ser divulgados em 21 de novembro de 2024. Segundo o Ministério da Gestão e Inovação (MGI), os aprovados no CNU devem ser convocados para o curso de formação em janeiro de 2025.

Confira, detalhadamente, o cronograma das próximas etapas do Concurso Nacional Unificado: