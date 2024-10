Concurso Tribunal de Justiça do Estado do Acre Juiz tem regulamento publicado

Atenção, concurseiros! O regulamento do concurso TJ AC Juiz para ingresso no Tribunal de Justiça do Estado do Acre foi publicado.

O documento, que orienta a elaboração do edital, foi divulgado em 15 de outubro de 2024. Ele informa que, em breve, será formada uma comissão para analisar as vagas disponíveis.

Regulamento do concurso TJ AC Juiz

De acordo com o documento publicado em 15 de outubro, o próximo concurso público do Tribunal de Justiça do Estado do Acre contará em breve com a formação da comissão responsável. O provimento dos cargos será feito conforme a disponibilidade orçamentária e a necessidade dos serviços.

Etapas de prova

De acordo com o regulamento, o concurso terá cinco etapas:

Primeira etapa : prova objetiva seletiva, de caráter eliminatório e classificatório;

: prova objetiva seletiva, de caráter eliminatório e classificatório; Segunda etapa : duas provas discursivas teóricas e práticas, de caráter eliminatório e classificatório;

: duas provas discursivas teóricas e práticas, de caráter eliminatório e classificatório; Terceira etapa : de caráter eliminatório, composta pelas seguintes fases: a) sindicância da vida pregressa e investigação social; b) exame de sanidade física e mental; c) exame psicotécnico;

: de caráter eliminatório, composta pelas seguintes fases: a) sindicância da vida pregressa e investigação social; b) exame de sanidade física e mental; c) exame psicotécnico; Quarta etapa : prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;

: prova oral, de caráter eliminatório e classificatório; Quinta etapa: avaliação de títulos, de caráter classificatório.

A participação do candidato em cada etapa ocorrerá apenas após a habilitação na etapa anterior.

É importante lembrar que as inscrições preliminares dependerão da apresentação do comprovante de aprovação no Exame Nacional de Formação de Magistrados (ENFAM), sob a supervisão do Conselho.

Validade do concurso

O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Tribunal de Justiça.

Clique aqui para ver o regulamento

Resumo do Concurso TJ AC Juiz