Conheça o novo secretário de Meio Ambiente do Governo Gladson; advogado tem extenso currículo

A equipe técnica do Governo do Acre decidiu nomear Leonardo das Neves Carvalho para o cargo de secretário de Meio Ambiente após Julie Messias pedir exoneração do cargo. Julie foi nomeada no início da nova gestão, em 1º de janeiro de 2024.

LEIA: Julie Messias pede exoneração da Secretaria de Meio Ambiente; novo gestor é nomeado

Leonardo é bacharel em Direito pela Universidade Católica de Goiás, advogado autárquico-assistente jurídico concursado, com experiência na área de Justiça, Segurança Pública e Direitos Humanos. O novo secretário possui trajetória profissional de 18 anos na assessoria e consultoria jurídica, bem como na gestão empresarial e corporativa, em atuação nas áreas empresarial, cível, ambiental e trabalhista.

Nos últimos anos, Leonardo tem se destacado a atividades relativas a regularização jurídica, formação de ativos ambientais, análise de padrões de certificação, projetos de REDD+ e outras áreas relacionadas ao Meio Ambiente no Acre.

Leonardo era presidente do Instituto de Mudanças Climáticas (IMC), que agora ficará sob comando da diretora técnica do IMC, Jaksilande Araújo, de forma interina.