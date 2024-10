Julie Messias pede exoneração da Secretaria de Meio Ambiente; novo gestor é nomeado

Em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOU) na noite da última terça-feira (15), a governadora em exercício, Mailza Assis, exonerou, a pedido, a secretária de Meio Ambiente, Julie Messias.

Julia foi nomeada para o cargo em 1º de janeiro de 2023 e estava no cargo desde então.

Para ocupar o cargo, Leonardo das Neves Carvalho foi nomeado, na mesma edição que foi publicada a exoneração de Julie Messias. Leonardo presidia o Instituto de Mudanças Climáticas.

Outra mudança feita no Diário Oficial foi a nomeação de Gabriela Câmara de volta à presidência do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), após ser derrotada nas eleições de 2024, quando disputou uma vaga na Câmara de Rio Branco.