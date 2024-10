Conheça o Quentinha Express, restaurante dentro do TJAC com gastronomia acreana e exposições de arte

O Quentinhas Express, restaurante que fica dentro do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). Utilizado, em maioria, pelos servidores do Judiciário, o espaço é aberto a todos os públicos.

O ContilNet registrou o espaço, que trabalha no sistema Self-service, com cardápios low carb e veganos. O restaurante funciona de segunda a sexta-feira, com café da manhã das 07h30 às 10h e almoço das 11h às 14h30.

A proprietária Rafaella Brozzo nasceu no Rio de Janeiro, mas mora no Acre desde criança. A família de Rafaella é de Cruzeiro do Sul. Segundo a proprietária, há sempre exposição de artes e fotografias, que mudam a cada três meses, para valorizar artistas da região. Neste mês, o fotógrafo Diego Gurgel tem fotos expostas no ambiente.

O espaço tem ambiente com decoração que contam com elementos da cultura regional, além de um cardápio assinado pela chef Rafaella Brozzo.

