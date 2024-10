Corinthians une rendimento ao resultado e dá sinal de reação no Brasileirão

“Foi um resultado ruim por ser dentro de casa e com a oportunidade de entrar no G-4. Infelizmente, não conseguimos. Começamos atrás no placar, depois buscamos o empate, mas eles novamente ficaram à frente. Isso desgasta muito a equipe. Mas quando você sai esgotado de campo, é sinal que você deu tudo o que tinha que dar. A gente ainda acredita muito no acesso e vamos brigar pelo acesso enquanto tivermos chances”, disse.

Com o resultado, o América chegou aos 49 pontos, permanecendo na sexta posição. A equipe do técnico Lisca tem um ponto a menos que o Mirassol, equipe que fecha o G-4. Se tivesse vencido o duelo com o Goiás, o América teria chegado aos 51 pontos, garantindo uma vaga no grupo dos quatro primeiros.

O próximo compromisso do América será na quarta-feira (23 de outubro), diante do Operário. As equipes entram em campo às 21h30, no estádio Germano Krüger, no Paraná. O técnico Lisca não poderá contar com o meia Juninho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.