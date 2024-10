Corpo em decomposição é encontrado em residência de município no interior do Acre

Um corpo foi encontrado em uma residência no bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul, na noite da última terça-feira (22). Segundo informações, a Polícia Civil da região foi acionada após populares sentirem um forte odor vindo da casa.

A corporação, em conjunto com a Polícia Técnico-Científica realizaram a perícia no local. De acordo com o delegado Jadson Santos, responsável pela operação, mesmo que a pessoa tenha sido encontrada com uma corda no pescoço, ainda não é possível afirmar se o caso se trata de suicídio.

Ainda conforme ele, não foram encontrados marcas de perfuração ou outros sinais de violência no corpo, que estava na residência a aproximadamente mais de um dia. A Polícia investiga a relação da pessoa encontrada com a casa, e se existem outros moradores no local.

“A Polícia Civil está trabalhando para esclarecer os fatos. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames de necropsia para determinar a causa da morte. Ainda estamos ouvindo testemunhas, como a pessoa que acionou a Polícia Militar e familiares da vítima, para esclarecer o que de fato ocorreu”, destacou o delegado.