Após sete meses desde a saída da prisão, o ex-lateral Daniel Alves publicou sua primeira foto no Instagram. O post foi feito nessa segunda-feira (14/10), onde o brasileiro aparece com uma camisa onde está escrito “Bons momentos estão por vir”.

A última foto de Daniel Alves postada na rede social havia sido no dia 18 de janeiro de 2023. Desde que saiu da cadeia, o ex-jogador só havia feito postagens lúdicas, como um pôr do sol com apenas um sinal de exclamação na legenda, uma obra de arte e uma frase motivacional em espanhol.

O ex-jogador deixou a prisão em março deste ano após pagamento de fiança de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões).

Condenado a quatro anos e seis meses de prisão por ter estuprado uma mulher em Barcelona, a justiça concedeu a Daniel Alves o direito de aguardar em liberdade o julgamento dos recursos do caso.