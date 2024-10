De infância humilde, conheça Maycon Moreira, o primeiro advogado eleito vereador em Sena

Maycon Moreira, advogado de 28 anos, é o mais novo vereador de Sena Madureira. Em entrevista ao ContilNet, na última segunda-feira (21), ele compartilhou sua trajetória de vida e a realização de seu sonho de entrar na política. Nascido em uma família humilde, Maycon foi criado pela avó em Sena Madureira.

“Minha mãe é dependente química, e meu pai, eu nunca tive. Minha avó lavadeira foi quem nos sustentou”, contou ele.

A infância simples, inclusive com momentos em que precisou morar na colônia por falta de condições financeiras, não o impediu de sonhar alto. Desde cedo, Maycon sabia que queria ser advogado e, eventualmente, seguir uma carreira na política.

“Foi quando eu conheci o Prefeito Mazinho Serafim, e ele me perguntou: ‘Meu filho, qual é o seu sonho de vida?’. Eu respondi: ‘Um dia, eu quero ser advogado. Depois de me tornar advogado, quero entrar na política’. Ele riu e disse: ‘Uma coisa de cada vez’. Eu falei: ‘Vamos sim’. Graças a Deus, 14 anos se passaram, e conseguimos realizar o sonho de ser advogado em 2020. Desde 2021, temos escritório em Sena Madureira, Rio Branco, Xapuri e Brasiléia. E agora, realizamos outro sonho: me tornei vereador por Sena Madureira com 845 votos”, diz.

Dificuldades e universidade

Em 2020, Maycon realizou o primeiro grande sonho, formou-se em Direito pela Uninorte, também estudando na Universidade Federal do Acre (UFAC), onde cursou Filosofia – como um complemento à sua formação de direito.

“Eu tinha apenas um real para pagar o ônibus. Quem é aluno da Universidade Federal do Acre (UFAC) sabe que tem o RU. Quem é aluno da UFAC pode comer no restaurante universitário: café da manhã por R$ 1, almoço por R$ 1 e jantar por R$ 1. Então, passei em Filosofia na UFAC, como um hobby para complementar o Direito, mas também com o objetivo de me alimentar lá. Passei cinco anos comendo no bandejão da UFAC”, relembrou, referindo-se às dificuldades financeiras que enfrentou durante a faculdade.

Maycon continua, deixando claro o quão importante é ser humilde: “A humildade tem cabimento em qualquer lugar, mas a arrogância não. A arrogância leva a gente à ruína, enquanto a humildade nos leva à honra”, afirma.

Consolidação como advogado

Apesar disso, ele não desistiu e, hoje, possui quatro escritórios de advocacia no Acre: Sena Madureira, Rio Branco, Brasileia e Xapuri. Nesse processo, o vereador eleito garante que seu maior aprendizado é “se orgulhar de suas origens”.

Com a carreira consolidada, Maycon decidiu dar o próximo passo e concorreu à Câmara de Vereadores de Sena Madureira em 2024, sendo eleito com 845 votos, mesmo sendo um novato na cena política da região. Moreira se considera uma pessoa ousada e reflete em como essa característica falta na juventude atual.

Sobre sua entrada na política, Maycon afirmou que sempre teve esse sonho, mas sabia que precisaria primeiro conquistar reconhecimento profissional, afinal, não vinha de uma família tradicional. Em sua campanha, ele conseguiu recordes, como a maior carreata das eleições em Sena Madureira. Confira o vídeo do momento:

“Estou entrando na política porque quero ajudar o povo de Sena Madureira, e quem sabe um dia ajudar o povo do estado do Acre, utilizando meu conhecimento, minha profissão e a política como instrumento para isso. Quero ajudar o povo dentro da legalidade, e a partir daqui, como vereador e advogado”, declara.

Carreira da política

Agora, como vereador, Maycon está focado em cumprir suas promessas de campanha, como a criação de um gabinete próprio para atender a população e a compra de uma van para auxiliar no transporte de moradores para tratamentos de saúde em outras cidades. Ele também se comprometeu a lutar por projetos que beneficiem a comunidade de Sena Madureira.

“Eu prometi e vou cumprir, porque minha mãe me ensinou que promessa é dívida. Aprendi que mesmo uma pessoa humilde deve honrar sua palavra. Vou me esforçar para cumprir o que está ao meu alcance. Já aquilo que depende de iniciativa externa, eu preciso reivindicar e propor”, diz.

Sonhos

Além de sua atuação na política, Maycon continua com o sonho de, um dia, ser prefeito de Sena Madureira.

“”O povo não é corrupto, nem o povo de Sena Madureira, nem o povo do estado do Acre. Na verdade, o povo é carente”, comenta sobre a sua visão política e sobre como pretende desdobrar seu trabalho na Câmara de Vereadores.

Segundo Maycon, sua trajetória pode inspirar não só os jovens de Sena Madureira, mas também aqueles que, como ele, enfrentam dificuldades desde cedo:

“Eu sou eternamente grato a Deus porque sei que estar onde estou é uma bênção e uma promessa d’Ele”, concluiu o novo vereador eleito.