De irmã de jogador a filha de PM: as vítimas do serial killer de Goiás

Há 10 anos, o motoqueiro matador que aterrorizou Goiânia (GO), matando mulheres e pessoas em situação de rua, foi, enfim, preso e teve a identidade revelada. Tiago Henrique Gomes da Rocha, então com 26 anos, um homem que trabalhava como vigilante em um hospital e passava despercebido no dia a dia da profissão, foi o responsável por dezenas de assassinatos.

Conhecido, agora, como o serial killer de Goiânia, ele saía de moto em busca de potenciais vítimas, especialmente em bairros das regiões norte e oeste da capital. Quando preso, no dia 14 de outubro de 2014, Tiago confessou 39 assassinatos. Ele foi condenado a quase 700 anos de prisão e vive, hoje, sozinho numa cela do Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.

De janeiro e agosto de 2014, Tiago matou 15 mulheres. As vítimas tinham de 13 a 28 anos. Entre elas, estão desde irmã de jogador de futebol e capoeirista campeã nacional até mãe de crianças pequenas ou filhas de promotor e policial militar aposentado. Elas foram mortas em locais aleatórios como pontos de ônibus, praças, bares, lanchonetes e ruas de Goiânia.

Vítimas do serial killer de Goiânia

Confira abaixo a história de 10 dessas mulheres, conforme a cronologia dos crimes:

Beatriz Cristina Oliveira Moura, 23 anos

Beatriz foi morta na manhã do dia 19 de janeiro de 2014, um domingo. Ela estava a caminho da padaria, onde compraria pão e leite para receber parentes em casa. O caso ocorreu na Rua C-181, do Setor Nova Suíça, região sul da capital goiana. Como era manhã de domingo, a rua estava vazia. Moradores ouviram apenas o barulho do tiro e da moto deixando o local.

Lilian Sissi Mesquita e Silva, 28 anos

Lilian era mãe de duas crianças – na época, um menino de 7 anos e uma menina de 10. Ela foi morta no dia 3 de fevereiro de 2014, numa rua do Setor Cidade Jardim, região oeste da cidade, quando estava a caminho da escola para buscar os filhos. O serial killer, que já estava transitando pela região, aproximou-se dela de moto, parou, desceu e deu um tiro no peito.

Ana Maria Victor Duarte, 26 anos

Ana Maria era formada em Direito e estava em fase de preparação para a segunda fase do exame da OAB. Ela era filha do promotor aposentado Uigvan Pereira Duarte e foi morta na noite do dia 14 de março de 2014, por volta das 23h30.

Ana estava numa lanchonete, no Setor Bela Vista, região sul, área nobre, com o namorado e uma amiga. O serial killer chegou de moto e, sem tirar o capacete, pediu os celulares. O namorado dela chegou a entregar o aparelho, mas o objeto foi abandonado no local. Sem levar nada, o serial killer a matou, após a jovem dizer que não estava com o celular.

Wanessa Oliveira Felipe, 22 anos

Wanessa foi assassinada dentro de uma farmácia no Bairro Goiá, região oeste da cidade, no dia 23 de abril de 2014, por volta das 20h15. Ela entrou no estabelecimento e, logo em seguida, o serial killer fez o mesmo, aproximando-se dela, dando tempo da jovem dizer uma única palavra: “Deus!”. Wanessa havia saído de casa para ir à academia e decidiu passar, antes, na farmácia.

Janaína Nicácio de Souza, 25 anos

Janaína estava em um bar do setor Jardim América, região sul, acompanhada de um amigo, na noite de 8 de maio de 2014. Quando ele foi ao banheiro, deixando-a sozinha, o serial killer armado se aproximou de moto, desceu e disparou a arma contra ela.

Janaína estava numa mesa próxima à calçada. O caso dela foi crucial para iniciar a investigação e descobrir a identidade de Tiago. Um funcionário do bar conseguiu anotar a placa da moto, de final 6144. Havia um registro de furto dela, ocorrido no estacionamento de um supermercado de Goiânia. As câmeras do local registraram o furto, e o serial killer aparecia nas imagens sem capacete e com o rosto nítido.

Bruna Gleycielle de Sousa Gonçalves, 26 anos

No mesmo dia da morte de Janaína, o serial killer matou também Bruna Gleycielle, em um ponto de ônibus da Avenida T-9, Jardim América, por volta das 23h. Ela era recepcionista de uma academia, havia saído do trabalho e aguardava a condução para voltar para casa.

O serial killer chegou de moto, desceu e anunciou um assalto. Ela foi baleada no peito e morta, enquanto procurava pelo celular dentro da bolsa. Bruna era filha do sargento aposentado da Polícia Militar de Goiás, Clinger Gonçalves Oliveira, e era mãe de um menino de 7 anos.

Isadora Aparecida Cândida dos Reis, 15 anos

A adolescente foi morta no fim da tarde de 1º de junho de 2014, um domingo. Ela estava na rua, no Setor São José, região centro-norte da capital, a caminho de casa, na companhia do namorado, quando o serial killer chegou de moto, deu voz de assalto e, enquanto ela pegava o aparelho para entregá-lo, ele pediu que ela se virasse e deu um tiro nas costas.

Isadora em capoeirista e acumulava títulos nacionais e regionais. Ela é irmã, também, do jogador de futebol Giovanni Cândido, que atua hoje no clube Aimoré, no Rio Grande do Sul.

Thaynara Rodrigues da Cruz, 13 anos

A mais jovem das vítimas do serial killer estava com uma amiga na Praça da Bandeira, no Bairro Goiá, região oeste, no dia 13 de junho de 2014. Elas estavam sentadas de costas para a rua, quando o motoqueiro matador chegou. Sem dizer nada, ele apenas disparou a arma, matando-a no local e ordenando, em seguida, que a amiga corresse, sem olhar para trás.

Juliana Neubia Dias, 22 anos

Juliana estava dentro de um carro parado no semáforo, no cruzamento da Avenida Mutirão com a Avenida D, região centro-sul da capital, na madrugada do dia 26 de julho de 2014. Na mesma hora, o serial killer se aproximou de moto, parou bem ao lado, a viu dentro do veículo, no banco do carona, e fez o disparo com arma de fogo. Ela chegou a ser levada com vida para o Hospital de Urgências de Goiânia, mas morreu logo depois.

Ana Lídia de Souza Gomes, 14 anos

Ana Lídia foi assassinada em um ponto de ônibus do Setor Cidade Jardim, no dia 2 de agosto de 2014. Ela aguardava a condução para ir encontrar a mãe na Feira da Lua, uma feira importante da cidade. A jovem estava sozinha no local e o caso teve enorme repercussão. Foi o último assassinato cometido pelo serial killer e, também, o que levou a polícia a criar uma força-tarefa para encontrar o matador de Goiânia. A mãe de Ana Lídia é a influenciadora digital Ada Marselha.