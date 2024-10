De la Cruz sofre lesão no músculo posterior da coxa direita e desfalca o Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta De La Cruz realizou exame nesta terça-feira (22), que apontou lesão no músculo posterior da coxa direita. #CRF

O uruguaio deixou o campo contra o Corinthians no começo do segundo tempo, com dores na posterior da coxa direita, e foi substituído pelo argentino Carlos Alcaraz. Com a lesão, De la Cruz preocupa o time rubro-negro para a final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, nos dias 3 e 10 de novembro.