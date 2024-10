De pé de orelha em pé de orelha: Governo mobiliza base de apoio para Mailza em 2026

Fontes indicam que, sob orientação direta do governador Gladson Cameli (PP), a “operação Mailza Governadora” já está em pleno andamento. O secretário da SEGOV, Luiz Calixto, teria recebido a missão de coordenar articulações estratégicas para consolidar o nome da vice-governadora Mailza Assis (PP) como candidata ao governo em 2026, mobilizando apoio entre secretários e líderes políticos.

Procurado pela coluna, Calixto não poupou elogios à vice-governadora, destacando-a como a sucessora “natural e legítima” de Gladson. “Mailza é a candidata natural ao governo em 2026, e estamos trabalhando desde já para fortalecer seu nome. Esse processo de construção e de apoio a ela já começou”, declarou o secretário, confirmando o alinhamento e empenho do governo para fortalecer a candidatura de Mailza ao Palácio Rio Branco.

ASSIM COMO FOI COM O BOCA

Assim como ocorreu com o prefeito Tião Bocalom (PL), quando o governo decidiu abraçar sua campanha, rumores apontam que uma articulação semelhante está em curso para a vice-governadora Mailza Assis (PP). Segundo fontes, todos os secretários e membros estratégicos do governo foram convocados para uma conversa “de pé de orelha”, com orientações claras para fortalecer o projeto de Mailza rumo ao governo em 2026.

O CARA DOS DOSSIÊS

Um dos principais nomes envolvidos na campanha do prefeito Tião Bocalom (PL) ainda não encontrou seu espaço na gestão após a vitória. Fontes indicam que ele se tornou persona non grata no governo, enfrentando resistência tanto de aliados quanto de secretários. O motivo? A fama de “dossiezeiro” – conhecido por compilar dossiês, ele é visto com desconfiança, e poucos estariam dispostos a arriscar uma parceria com alguém considerado, para muitos, um risco dentro da administração.

A ÚLTIMA CARTADA

Depois de duas derrotas seguidas, a ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB) decidiu não arriscar em 2026. Fontes confiáveis indicam que ela concentrará esforços para disputar uma vaga na Câmara Federal, evitando, ao menos por agora, voos mais ambiciosos na política.

GUERRA DECLARADA

No Partido Progressistas, a disputa pelo comando da executiva já se transformou em uma verdadeira guerra interna. E “do pescoço para baixo, é canela”! A briga promete ser intensa, já que, por lá, a fome por poder é grande e o oxigênio anda curto para tantos interesses.

0 EMPOLGAÇÃO

“Tô observando o pessoal do PP e tô vendo que os pares não tão muito empenhados pelo Samir Bestene, presidente não!!”, afirmou um vereador à coluna.

VENTOS A FAVOR

O vereador Joabe Lira (UB) é considerado o favorito para presidir a Câmara Municipal de Rio Branco. As articulações em favor de sua candidatura estão ganhando força, consolidando sua posição como o principal candidato à presidência da casa.

INCOMODOU

Nos últimos dias, notícias apontaram que a vitória do prefeito Zequinha Lima (PP) em Cruzeiro do Sul se deveu a três pessoas-chave. Essa situação gerou desconforto entre o governador Gladson Cameli (PP), o deputado Clodoaldo Rodrigues (REP) e outras lideranças que se empenharam ativamente na campanha de reeleição do prefeito.

VEM GRANDE NO JURUÁ

Comenta-se nos bastidores que o deputado estadual Clodoaldo Rodrigues (REP) está se articulando para ser o escolhido como vice na chapa que terá a vice-governadora Mailza Assis (PP) como candidata ao governo. Após seu bom desempenho nas eleições de 2024, que resultou na eleição de sua esposa como vice-prefeita em Cruzeiro do Sul, além de conquistar vereadores em diversos municípios do Juruá e o apoio de alguns prefeitos, Clodoaldo se consolidou como uma das principais lideranças da região.