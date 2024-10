Defesa Civil quer tirar família de áreas de risco antes de possível enchente em 2025: “Prevenção”

O tenente-coronel Cládio Falcão, da Defesa Civil Municipal de Rio Branco, revelou ao ContilNet que a pasta deve se antecipar em relação a um possível desastre ambiental de enchentes no ano que vem.

A proposta da Defesa Civil é de retirar pessoas que estão em áreas de risco na capital, atingidas pela cheia do Rio Acre, antes mesmo da enchente se intensificas, nos três primeiros meses do ano.

“Infelizmente nós tivemos fila para abrigar as pessoas no Parque de Exposições. Nós abrigamos 4100 pessoas. Foram mais de 1100 famílias abrigadas. No momento mais crítico, nós acabamos deixando uma certa espera por abrigos prontos. Agora, nós vamos fazer tudo antecipadamente. Vamos tirar famílias de área de risco, antes que a água chegue no local. Porque normalmente a gente retira quando a água chega”, explicou.