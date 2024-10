Deputados entregam certificados para alunos indígenas do Educa ALEAC

Os certificados dos estudantes que participaram do primeiro módulo do pré ENEM paras indígenas na Aldeia Morada Nova, em Feijó, foram entregues ao cacique Carlos Brandão Shanenawa, na manhã desta quarta-feira,2, no plenário da ALEAC.

O presidente em exercício da Casa de Leis, Pedro Longo ( PDT), e o deputado Arlenilson Cunha (PL), ao lado da diretora da escola do Legislativo, Andressa Michelle Silva, entregaram 30 certificados ao líder indígena que estava acompanhado pelo curandeiro espiritual Xanupá Shane Shanenawa.

No último dia 28 de setembro, professores da escola do Legislativo ministraram aulas para os indígenas inscritos no ENEM desse ano. A ação é parte do projeto Educa ALEAC, executado desde 2017.

“Trago a gratidão do meu povo por essa ação tão valiosa que foi levada para nossa comunidade. As aulas motivaram muito nossos jovens e estamos muito felizes por termos sido lembrados. Obrigado a todos vocês por incluírem nosso povo nesse projeto”, disse o cacique Carlos Brandão Shanenawa.

O deputado Pedro Longo parabenizou a equipe da escola pela iniciativa e ressaltou a relevância do projeto para a comunidade indígena. Ele lembrou que além dos povos da floresta, o projeto atende também milhares de jovens em Rio Branco e no interior do estado.

“A educação é o único instrumento para garantirmos acesso dos nossos irmãos indígenas ao ensino superior. Louvo esse maravilhoso projeto de casa e ratifico aqui o total apoio da mesa diretora para essa iniciativa”, disse Longo.

Ainda esse ano, o aldeia Morada Nova vai receber outra etapa do projeto com novas aulas.