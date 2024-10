Detran divulga datas de leilão online com mais de 400 carros e motos; confira detalhes

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) divulgou nesta sexta-feira (25), o anúncio do seu próximo leilão online. Ao todo, entre motocicletas, carros e sucatas, serão 453 lotes de automóveis que serão disponibilizados. O evento acontecerá nos dias 12 e 13 de novembro, às 9h (horário local), no site da empresa responsável.

O leilão é organizado por uma empresa credenciada e será realizado apenas por meio digital. A inscrição e a visita aos lotes devem ser realizadas nos dias 7, 8 e 11 de novembro no pátio de veículos removidos situado à Av. Antônio da Rocha Viana, nº 2005, Bairro Vila Ivonete, em Rio Branco, de 8h às 11h e de 14h às 16h30.

No primeiro dia de leilão, 12 de novembro, serão negociados os lotes de 1 a 230. No dia 13 serão os lotes de 231 a 453, iniciando sempre às 9h. Os veículos leiloados foram recolhidos por estarem em desconformidade com a lei e não terem sido retirados por seus proprietários dentro do prazo legal.

Mais detalhes

Vale destacar que os lotes classificados como recuperáveis e irrecuperáveis com motor inservível, podem ser arrematados por pessoa física e jurídica.

Já os lotes classificados como sucatas aproveitáveis ou sucatas com motor inservível só podem ser arrematados por empresas do ramo, credenciadas ao Detran/AC.

É de responsabilidade do arrematante a retirada do veículo do pátio, além de valores de serviços posteriores ao leilão, como, por exemplo, transferência de propriedade, de município ou de estado, mudança de categoria, de característica, troca de placa e mais.