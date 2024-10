Dragon Age e Horizon Zero Dawn são destaques nos lançamentos da semana

O novo game da franquia Life is Strange veio pelas mãos da Deck Nine Games, responsável por Life is Strange: Before the Storm e Life is Strange: True Colors, e publicado pela Square Enix. Nesta próxima aventura jogadores retornarão ao papel da protagonista Max Caulfield do primeiro Life is Strange, agora descobrindo um novo poder. Ao encontrar o corpo de sua amiga Safi morta na neve, Max passa por um evento traumático que desencadeia uma nova habilidade e a torna capaz de ver duas realidades, uma na qual Safi ainda está viva. No entanto, o assassino pretende matar a jovem também na outra realidade e Max precisará descobrir rapidamente quem é o responsável para tentar impedi-lo.