Duas pessoas são esfaqueadas durante ‘madrugada de terror’ no interior do Acre

A madrugada desta segunda-feira (21) foi marcada por episódios de violência em Manoel Urbano, município localizado no interior do Acre. Entre 1h e 5h, moradores ouviram gritos vindos das ruas, mas, temendo por sua segurança, muitos preferiram não abrir as portas de suas casas.

Segundo informações da Polícia Militar, duas ocorrências envolvendo uso de arma branca foram registradas durante a madrugada. Dois homens deram entrada na Unidade Mista de Saúde do município, ambos com ferimentos causados por facadas. Uma das vítimas sofreu duas perfurações, enquanto a outra foi atingida uma vez.

Devido à gravidade dos ferimentos, uma das vítimas precisará ser transferida para o Pronto-Socorro de Rio Branco, a capital do estado, para receber atendimento especializado. Até o momento, as autoridades não divulgaram mais detalhes sobre os agressores ou a motivação dos crimes.

Os moradores estão assustados com a violência e aguardam mais informações sobre o caso. A polícia segue investigando as ocorrências e busca identificar os responsáveis pelos ataques.