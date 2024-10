Dupla bate em contenção do Elevado da Dias Martins; um foge e outro vai para o PS em estado grave

Um acidente foi registrado na noite deste domingo (6), na estrada Dias Martins. Dois homens em uma moto acabaram colidindo com a contenção que fica na entrada do elevado, que está sendo construído no local.

Com a colisão, os dois foram arremessados ao chão, mas um deles conseguiu levantar e sair do local sem prestar socorro ao parceiro, que ficou deitado no asfalto esperando socorro.

Moradores da região que presenciaram o ocorrido acionaram o Samu, que prestou socorro à vítima e a conduziu ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado grave.

De acordo com as testemunhas, a vítima chegou a desmaiar e estava com um ferimento e sangramento na cabeça.

Veja o vídeo: