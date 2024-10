Durante o Outubro Rosa, mulheres podem agendar exames preventivos na OCA

Em apoio à campanha do Outubro Rosa, a Organização em Centros de Atendimento (OCA) está promovendo, entre os dias 15 e 18 de outubro, uma atividade de conscientização e prevenção à saúde da mulher. Durante esta semana, as cidadãs poderão agendar exames preventivos de mamografia e PCCU (Papanicolau), fundamentais para o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.

A iniciativa é realizada em parceria com o Hospital de Amor, referência no tratamento e prevenção do câncer. Para agendar os exames, basta comparecer ao setor de Acolhimento da OCA, portando Carteira de Identidade, CPF e Cartão do SUS.

Segundo a diretora da OCA, Fran Brito, a ação tem como objetivo fortalecer a importância do autocuidado e incentivar as mulheres a manterem seus exames em dia. “O Outubro Rosa é uma campanha muito importante, e a OCA, como instituição pública, tem o compromisso de promover o acesso a serviços de saúde essenciais. A parceria com o Hospital de Amor amplia nosso alcance, garantindo que mais mulheres possam cuidar de sua saúde de forma preventiva”, afirmou.

O Outubro Rosa é uma campanha mundial de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e, mais recentemente, do câncer de colo do útero. A detecção precoce dessas doenças aumenta significativamente as chances de cura e sucesso no tratamento. A OCA reforça o convite para que as mulheres aproveitem esta semana para realizar seus agendamentos e cuidar de sua saúde.

O atendimento para os agendamentos acontece até sexta-feira, dia 18, das 8h às 13h30, na OCA. Rayana Siqueira, chefe da unidade de Rio Branco, também comentou sobre a relevância da iniciativa. “É uma oportunidade para todas as mulheres, especialmente àquelas que ainda não realizaram seus exames preventivos neste ano. Estamos aqui para acolhê-las e garantir que o processo seja simples e rápido”, acrescentou.