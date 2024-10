Eduardo Ribeiro participa de celebração do Dia Internacional do Idoso, em Rio Branco

O aposentado José Pereira da Silva, de 69 anos, como de costume, acordou cedo nesta sexta-feira (25), para fazer o que mais gosta: ouvir o tecladista e vocalista cantar Amado Batista na praça do Mercado da Semsur, na Baixada da Sobral e, depois, dar uma esticadinha até o rango no Restaurante Popular. Mas dessa vez, se deparou com um final de semana ainda mais animado.

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasdh) e entidades irmanadas na promoção de políticas públicas para a melhor idade, incluindo o gabinete do deputado estadual Eduardo Ribeiro (PSD), anteciparam para esta sexta-feira, as celebrações do Dia Internacional do Idoso, que seria comemorado no próximo dia 1º de outubro.

E o resultado disso não poderia ser melhor, para a alegria do seu José – e de pelo menos outros 80 idosos e idosas que estiveram na festa, com direito a café da manhã, consultas e exames médicos, sorteio de brindes e um forró animado.

Ao lado da governadora em exercício, Mailza Assis, e dos colegas deputados Pablo Bregense, Pedro Longo e Arlenilson Cunha, o deputado Eduardo Ribeiro expressou a sua gratidão de poder estar engajado, na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, com políticas que contribuem para a qualidade de vida das pessoas na melhor idade.

“A inclusão da pessoa idosa é fundamental para uma sociedade sadia e eu quero expressar aqui a minha alegria. Eu tenho a nossa governadora Mailza como uma grande parceira do nosso mandato, uma gestora que se preocupa com a política idoso. E lá na Assembleia, não foram poucas as vezes que ela me procurou para saber como poderíamos ajudar. De como poderíamos conceder verbas de emendas e valorizar cada um de vocês, por entendermos que essa é uma das políticas públicas que devem ser mais priorizadas”, afirmou o parlamentar, em seu discurso.

No seu segundo ano de mandato, Eduardo Ribeiro já destinou ao menos R$ 120 mil em emendas parlamentares para que o governo do Estado invista em ações e programas de assistência social.

No entendimento do deputado, que costuma estar com muitos desses idosos, por exemplo, ao visitar o Senadinho – popular espeço de confraternização da melhor idade, no centro de Rio Branco –, duas políticas públicas merecem especial atenção no seu mandato. A primeira é a que assegura a proteção da criança e do Adolescente, “porque são as que mais precisam”. E a outra é a da atenção à pessoa idosa.

“Então, nesse sentido a gente tem trabalhado, sempre dando as mãos junto com os colegas do Parlamento e com a nossa governadora, para que mais e mais benefícios venham para os nossos idosos. Podem contar comigo”, completou.

As comemorações do Dia Internacional do Idoso contaram com a organização dos técnicos da Seasdh. A pasta teve também o apoio dos profissionais do Hospital Santa Casa, que levou médico, enfermeiros e técnicos de enfermagem para atender aos idosos.

O sacrifício de um cadeirante para ir e voltar para casa

José Pereira da Silva, o aposentado que abre esta reportagem, é cadeirante. “Estava faltando um dia assim para nós”, afirma. A mulher Gercíla Lima da Silva, morreu há quatro meses, aos 74 anos, de câncer no esôfago por fumar muito. As três filhas do casal tomaram rumos diferentes. Foram embora. “E eu fiquei sozinho”, diz.

O aposentado mora a uns cinco quilômetros do Mercado da Semsur, e depende da boa vontade dos motoristas para poder embarcar nos ônibus coletivos, que segundo ele, muitas vezes, apresentam plataformas quebradas. “Por isso, é um sacrifício chegar até aqui. Mas vale a pena. Hoje, com a vinda de toda essa gente nos prestigiar, isso é muito bom. Agradeço à nossa governadora, aos secretários e aos deputados aqui presentes”.