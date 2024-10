Eleições 2024: Acre teve quase 9 mil mesários convocados

O primeiro turno das eleições 2024 ocorre neste domingo (6), em todo o Brasil. No Acre, segundo a Justiça Eleitoral, 8.419 pessoas foram convocadas para ser mesários nas seções eleitorais.

Além do dia de trabalho, foi realizado um treinamento com cada integrante, em que segundo as regras, garante o direito a quatro dias de descanso no total, sem desconto no salário. Para isso, é necessário apresentar ao patrão uma declaração expedida pela instituição federal.

Entre os requisitos oferecidos para o mesário, além dos dias de folga, também é disponibilizado Auxílio-alimentação, no valor de R$ 60 por turno trabalhado, conforme estabelecido pela Portaria TSE nº 63/2023.

O trabalho também pode ser considerado critério de desempate em concursos públicos (quando previsto em edital), além disso, o serviço voluntário permite ser utilizado como atividade curricular complementar (no caso de estudantes de universidades conveniadas).