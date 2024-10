Eleições 2024: idosa de 72 anos chega de maca em ambulância para votar

Um fato incomum de determinação e cidadania ocorreu neste domingo (6), em Porto Velho (RO), durante as eleições para prefeito e vereador da cidade. A idosa de 72 anos, Diana Maria Costa Fortini, chegou de ambulância em uma maca para votar na Escola Estadual José Otino de Freitas.

Mesmo acamada e não sendo mais obrigada a votar, ela fez questão de exercer o direito ao voto, reafirmando seu compromisso com a democracia. Segundo sua família, essa é a segunda vez que ela tenta realizar o ato.

Neste ano, o desejo de Diana se tornou possível graças ao Departamento de Acessibilidade do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RO). A iniciativa permitiu que idosa chegasse de ambulância, sendo levada até a sala de sua seção de votação. A realização durou apenas cerca de 4 minutos entre. Depois disso, ela foi levada de volta para casa.

De acordo com o TRE-RO, durante esse dia de eleição é oferecido transporte gratuito para pessoas com deficiência ou dificuldade de acessibilidade no dia da eleição. É possível solicitar o serviço por telefone no 148 (pago) e 0800 148 0148 (gratuito), ou pelo e-mail [email protected].