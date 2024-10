Eleito em Sena, Gerlen dá pausa no mandato para participar de treinamento de tiro na PRF

O deputado federal, Gelen Diniz (PP), eleito no último pleito para prefeito de Sena Madureira a partir de 2025, publicou um vídeo nesta segunda-feira (14), destacando que estava participando de um treinamento ofertado pela Polícia Rodoviária Federal.

O momento, apesar de toda a agitação, é considerado por ele como um pequeno período de pausa da política, após uma incessante corrida eleitora, que consagrou o resultado positivo para o parlamentar, com o apoio da população do município do interior do Acre.

“Pessoal, hoje folga da política, dia de treinamento com a Polícia Rodoviária Federal. Estou aqui ao lado do instrutor Alcantara, que foi meu colega na PRF, trabalhamos juntos. Além de vários outros colegas participando da instrução de tiro, e hoje vai ser o dia todo assim. Porque tem que fazer política sim, mas tem que se preparar também, porque a PRF está no sangue”, revelou.

O político de 50 anos tem no histórico marcas como o quarto deputado mais votado no Acre em 2018, e profissões anteriores como bancário, professor, policial e jornalista. Recentemente, ele ganhou notoriedade na mídia nacional, por ser eleito prefeito sem gastar verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas.

Veja o vídeo.