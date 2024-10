Em Brasiléia, pesquisa Data Control mostra virada de Carlinhos do Pelado sobre Leila; veja números

O Instituto Data Control divulgou neste sábado (5) uma série de pesquisas de intenção de votos nos municípios do Acre. Entre eles, a disputa pela Prefeitura de Brasiléia.

Apoiado pela prefeita Fernanda Hassem, o atual vice-prefeito Carlinhos do Pelado, do Progressistas, lidera na pesquisa estimulada com 48,2% contra 38,4% da candidata do MDB, a ex-prefeita Leila Galvão.

Foram ouvidos 400 eleitores no dia 01 de outubro. A margem de erro é de apenas 5% pontos percentuais para mais ou para menos. Já o nível de confiabilidade da pesquisa é de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número AC – 05260/2024.