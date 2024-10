Em busca de parcerias, prefeito Bocalom recebe futuro deputado federal José Adriano

O futuro deputado federal e presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), empresário José Adriano, foi recebido nesta sexta-feira (25), pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL). Primeiro suplente de deputado federal do PP, ele assumirá a vaga deixada pelo deputado Gerlen Diniz, que assumirá a Prefeitura de Sena Madureira.

Adriano confirma que continuará na Fieac pois não há conflito de interesses entre as duas funções, ele tem mandato na instituição até 2027, já que foi eleito em 2023. No encontro com o prefeito reeleito de Rio Branco, o empresário se colocou à disposição alinhando uma futura parceira objetivando um fortalecimento ainda maior na administração pública.

O presidente da FIEAC, disse que sua ideia inicial é colocar o mandato à disposição para contribuir com o município.

“Viemos focados em discutir os projetos que a Prefeitura de Rio Branco tem na área de infraestrutura, na continuidade do recapeamento asfáltico da cidade e nos investimentos dentro da previsão para o ano que vem. Ainda não temos a condição de trabalhar com emendas próprias, mas vamos dedicar nosso mandato a acompanhar todos os projetos do município”, apontou.

Bocalom falou sobre a relação do município com o gestor da Federação, destacando que devido sua ampla experiência, ele fará uma boa gestão.

“Com a experiência que ele tem na gestão de empresas da iniciativa privada e de uma Federação da Indústria, essa relação da indústria privada e do poder público, não tenho dúvida que em Brasília ele vai poder nos ajudar a definir projetos estruturantes para o município e é disso que precisamos”, disse.