Em Sena, Gerlen vota faltando poucas horas para o fim das eleições: “É 11 na seção 11”

O candidato à prefeitura do município de Sena Madureira pelo Partido Progressista (PP), Gerlen Diniz, votou no início da tarde deste domingo (6), na escola Dom Júlio Mattioli, localizada no Centro da cidade.

O deputado federal chegou no seu local de votação e fez questão de destacar sua seção eleitoral, que tem o mesmo número do seu partido, 11. Gerlen tem como vice, Elvis Dany.

Durante toda a sua campanha o candidato recebeu o apoio de importantes figuras políticas, como o senador Alan Rick, a vice-governadora Mailza Assis e o governador Gladson Cameli.

Gerlen tem como adversário o deputado estado Gilberto Lira, do União Brasil, apoiado pelo atual prefeito Mazinho Serafim. Veja o momento da votação do candidato: