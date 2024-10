Em Sena Madureira, candidata a vereadora não recebe nenhum voto nas eleições 2024

Enquanto muitos comemoram o resultado das Eleições 2024, que ocorreu no último domingo (6), em Sena Madureira uma candidata que concorria o pleito para vereador, não realiza o mesmo ato, já que ela não conseguiu nenhum voto no processo eleitoral do município.

O fato incomum chamou atenção da população, em que nem mesmo a postulante que concorria pelo partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB), digitou seu número na urna eletrônica.

De acordo com a lista disponibilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), entre os 66 candidatos que concorriam uma das vagas para uma cadeira na assembleia legislativa da cidade, Raimunda foi a única com o placar bem abaixo do esperado, uma situação extremamente rara.

Outra pessoa que não garantiu o apoio da população, foi a candidata também do MDB, Maria de Jesus, que teve apenas 2 votos. Em Rio Branco, na capital do Acre, pelo menos duas outras também tiveram o mesmo resultado de Raimunda, com nenhum voto.