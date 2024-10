Em voo inaugural da Azul, Gladson chega com Alan, Duarte e secretários em solo acreano; VEJA

O governador Gladson Cameli e o senador Alan Rick, ao lado do deputado federal Roberto Duarte, desembarcaram juntos em Rio Branco (AC), nesta sexta-feira (4), no voo inaugural da Azul, que marca o retorno da empresa ao Acre, após 8 anos.

Além dos parlamentares, alguns secretários de Estado também estavam a bordo da aeronave. O voo também teve a presença do gerente de Relações Institucionais da Azul, César Grandolfo, o presidente do Conselho Estadual de Turismo do Acre, Tiago Higino, e o presidente do Conselho Municipal de Turismo de Rio Branco, Rizomar Araújo.

O voo saiu do Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais e teve como destino Rio Branco, capital acreana.

Os voos serão diretos para Confins, em Belo Horizonte, e também conta com voos diários para Porto Velho.

VEJA AS IMAGENS DE DANIEL LUZ QUE MOSTRAM A CHEGADA DO AVIÃO: