Empresário sofre acidente por conta de poeira em estrada, fica desacordado e vai parar no PS

Na noite deste sábado (5), o empresário e pecuarista Eudes Cardoso de Aguiar, um dos mais bem-sucedidos de Sena Madureira, sofreu um acidente enquanto retornava de sua fazenda para a cidade. O incidente ocorreu no Ramal Linha Seca, onde Eudes trafegava em sua motocicleta, enfrentando muita poeira.

Eudes relatou a um amigo que, ao perceber um veículo se aproximando rapidamente por trás, decidiu acelerar um pouco mais para evitar a poeira que limitava sua visibilidade. Infelizmente, o carro também aumentou a velocidade, fazendo com que Eudes perdesse o controle e caísse na beira da estrada.

Após a queda, o empresário ficou desacordado e foi encontrado por jovens que passavam pelo local a pé. A família de Eudes deverá solicitar uma investigação sobre as circunstâncias do acidente.

Ainda na noite do acidente, Eudes foi levado de ambulância para Rio Branco, onde está internado no Pronto Socorro. Ele sofreu uma forte pancada na cabeça e no tórax, mas, felizmente, estava usando capacete no momento da queda. No hospital João Câncio Fernandes, onde recebeu os primeiros socorros, os médicos realizaram uma drenagem em um de seus pulmões.

Uma das irmãs de Eudes informou que ele está se recuperando, mas ainda precisa realizar mais alguns exames. “Graças a Deus, ele está melhorando”, afirmou. A família aguarda por sua recuperação completa e pela elucidação dos fatos relacionados ao acidente.

Segundo informações da filha Dayane Aguiar, o quadro está estável e aguarda uma tomografia. “No começo, suspeitou de uma lesão na cervical, por perda do movimento dos membros superior e inferior direito, mas ele já voltou a ter movimento do membro inferior direito e o neurologista descartou a lesão. Ele respira com um pouco de dificuldade, mas não está mais no oxigênio”, explicou.