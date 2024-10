Encontro entre Alan Rick e Jéssica Sales agita bastidores e sinaliza possível aliança em 2026

O senador Alan Rick (UB) e a ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB) se encontraram no último domingo (20). O senador já sinaliza sua intenção de se candidatar ao governo do Acre em 2026, mas não se vê incluído na chapa em formação pelo Palácio Rio Branco, que planeja Mailza Assis ao Governo, Gladson Cameli e o senador Márcio Bittar ao Senado.

Jéssica Sales, que perdeu a disputa pela prefeitura de Cruzeiro do Sul por menos de 200 votos, também mira as eleições majoritárias de 2026, alinhando-se ao cenário político.

Com a falta de espaço no grupo de Cameli, o senador parece se preparar para uma nova estratégia política com outro grupo para 2026.