Enquete Garoto e Garota Abacaxi 2024 ultrapassa 20 mil votos: quem merece os títulos? VOTE AGORA

Tarauacá vai eleger, neste final de semana, os vencedores do concurso Garoto e Garota Abacaxi 2024, em uma disputa acirrada que já movimenta as redes sociais. Mais de 20 mil pessoas participaram da enquete aberta pela coluna Douglas Richer, no ContilNet, votando nos seus candidatos favoritos.

A apresentação oficial dos candidatos será na sexta-feira (11), a partir das 21h10, no palco da Praça Alton Furtado, e a grande final acontecerá no sábado (12), às 21h30. A expectativa é grande, já que os vencedores levarão o prêmio de R$ 2 mil.

Organizado pela Prefeitura Municipal de Tarauacá, o evento faz parte de um festival de quatro dias, com diversas atrações culturais e musicais. O cantor angolano Vatimona Phetra será o responsável pela abertura do festival, que contará com uma atração nacional no sábado: o cantor Marcynho Sensação, conhecido por seus sucessos no piseiro.

Sob a coordenação da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, o evento promete agitar a cidade com uma programação variada, envolvendo toda a comunidade.

