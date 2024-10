Erik ten Hag é demitido do Manchester United

Chegou ao fim a passagem de Erik ten Hag no Manchester United. O treinador foi demitido nesta segunda-feira (28/10). Ele deixa o clube na 14ª posição da Premier League após nove rodadas. São 11 pontos, com três vitórias, dois empates e quatro derrotas. Ex-centroavante e ídolo do clube, Ruud van Nistelrooy assume o comando técnico como interino.

Desde junho de 2022 no cargo, ten Hag conquistou as Copas da Inglaterra (2023/24) e da Liga Inglesa (2022/23). Ele comandou a equipe em 128 partidas, teve 72 vitórias, 20 empates e 36 derrotas. Desavenças públicas com astros do time, como com Cristiano Ronaldo e Jadon Sancho, também marcaram a passagem dele pelo Manchester United.