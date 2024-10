Escalação Corinthians x Racing e onde assistir ao vivo o confronto decisivo da Copa Sul-Americana

Onde assistir ao vivo

Os torcedores terão várias opções para acompanhar esse jogo crucial. Na TV aberta, o SBT transmitirá a partida para todo o Brasil, garantindo que todos possam assistir sem custos. Para quem prefere assistir por TV por assinatura, o canal ESPN estará ao vivo com sua cobertura completa. Além disso, o jogo estará disponível na plataforma de streaming Disney+, ideal para quem deseja acompanhar pelo celular, computador ou Smart TVs.

O caminho do Corinthians até a semifinal

O Corinthians chega motivado após uma trajetória sólida na Copa Sul-Americana. Mesmo com uma campanha instável no Campeonato Brasileiro, onde a equipe enfrenta dificuldades, o time paulista se destaca no torneio continental. Nas quartas de final, o Timão eliminou o Botafogo em uma série equilibrada, garantindo sua vaga na semifinal com uma vitória marcada por organização defensiva e eficiência no ataque. Com o apoio da sua torcida, o Corinthians espera abrir vantagem em casa antes da partida decisiva na Argentina.

Sob o comando do técnico Ramón Díaz, o Corinthians conta com nomes experientes e jovens promessas. Um dos destaques é o atacante Yuri Alberto, peça fundamental no sistema ofensivo da equipe. Outro jogador em ascensão é o meio-campista Breno Bidon, que tem se mostrado decisivo nos jogos mais importantes. Jogar na Neo Química Arena, um estádio conhecido pela pressão da torcida, é um trunfo que o clube pretende explorar ao máximo.

A campanha do Racing

Por outro lado, o Racing também chega em alta. A equipe argentina, comandada por Gustavo Costas, tem surpreendido nesta edição da Sul-Americana com um futebol agressivo e eficaz. Nas quartas de final, eliminou o Estudiantes após uma grande virada. Agora, o desafio é encarar o Corinthians fora de casa, mas o Racing já mostrou que sabe lidar com a pressão de jogar fora do seu país, tendo obtido bons resultados ao longo do torneio.

Com um elenco jovem e promissor, o Racing aposta em jogadores como Luciano Vietto e Juan Quintero para criar perigo ao adversário. A equipe argentina, conhecida por seu estilo ofensivo, deve adotar uma postura agressiva mesmo jogando fora de casa, em busca de um bom resultado para levar a vantagem ao segundo jogo, em Avellaneda.

Prováveis escalações

Ambos os técnicos ainda mantêm algumas dúvidas sobre a escalação definitiva, mas as projeções indicam equipes competitivas de ambos os lados. Veja as prováveis formações:

Corinthians (Ramón Díaz):

Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá (Gustavo Henrique) e Matheus Bidu; José Martínez (Raniele), Breno Bidon, André Carrillo e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Racing (Gustavo Costas):

Gabriel Arias; Gastón Mantirena, Agustín Basso, Nazareno Colombo e Facundo Mura; Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Juan Quintero (Solari) e Luciano Vietto; Adrián Martínez.

Expectativas para o confronto

A partida promete ser equilibrada e cheia de emoção, com duas equipes que buscam o título e têm estilos de jogo distintos. Enquanto o Corinthians se destaca pela força defensiva e eficiência no ataque, o Racing aposta em um jogo mais agressivo, sempre buscando o gol. O embate entre essas duas filosofias de jogo deve tornar o duelo ainda mais emocionante para os torcedores.

Com a Neo Química Arena provavelmente lotada, o Corinthians espera impor seu ritmo e sair com a vantagem. Para o Racing, o objetivo é segurar o ímpeto inicial do time brasileiro e aproveitar as oportunidades no contra-ataque, cenário que pode definir o rumo da classificação.

O que está em jogo

A Sul-Americana oferece mais do que apenas o prestígio de um título internacional. O vencedor da competição garante uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores 2025, o que torna o confronto ainda mais importante para as duas equipes. Além disso, o título poderia significar a redenção de uma temporada difícil para o Corinthians e uma consagração para o Racing, que busca se firmar como uma das grandes forças do futebol argentino.

Detalhes da partida

Data : 24 de outubro de 2024 (quinta-feira)

: 24 de outubro de 2024 (quinta-feira) Horário : 21h30 (horário de Brasília)

: 21h30 (horário de Brasília) Local : Neo Química Arena, São Paulo

: Neo Química Arena, São Paulo Onde assistir : SBT (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming)

: SBT (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming) Arbitragem: Gustavo Tejera (URU), assistido por Nicolás Tarán (URU) e Andrés Nievas (URU).

Cronologia dos fatos

Janeiro de 2024 : Início da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

: Início da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Agosto de 2024 : Corinthians e Racing avançam para as quartas de final após uma fase de grupos consistente.

: Corinthians e Racing avançam para as quartas de final após uma fase de grupos consistente. Setembro de 2024 : Corinthians elimina o Botafogo nas quartas de final, enquanto o Racing vence o Estudiantes.

: Corinthians elimina o Botafogo nas quartas de final, enquanto o Racing vence o Estudiantes. Outubro de 2024: Primeiro jogo da semifinal entre Corinthians e Racing na Neo Química Arena, dia 24. A partida de volta será no dia 31 de outubro, no estádio El Cilindro, em Avellaneda.

Expectativas futuras

O vencedor deste confronto enfrentará o classificado da outra semifinal, que envolve Cruzeiro e Lanús. Independentemente do adversário, a final promete ser um grande espetáculo do futebol sul-americano, com todas as emoções que uma decisão internacional pode proporcionar. O título da Sul-Americana será, sem dúvida, um grande passo para qualquer um dos finalistas em busca de glórias