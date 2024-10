Escritor e filósofo Luiz Felipe Pondé vem a Rio Branco para dar palestra gratuita; inscreva-se

O filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé tem agenda confirmada em Rio Branco, no próximo dia 9 de outubro, em um evento organizado pelo Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae).

Se trata do 2º INTEGRA – Seminário de Integridade e Compliance – Construindo empresas éticas, evento que visa estimular o debate sobre os desafios e soluções para a implementação eficaz de programas de compliance, com foco na prevenção de fraudes, na conformidade legal e na proteção da reputação empresarial.

Pondé vai encerrar o evento com uma palestra sobre Ética e Integridade, às 18h, no Auditório do Sebrae – Av. Ceará, 3693 – 7ºBEC, Rio Branco (AC). A programação inicia às 14h30.

Segundo a assessora de Controle, Processos e Compliance do Sebrae no Acre, Adriana Souza, o seminário é destinado a empresários de pequenas, médias e grandes empresas; gestores públicos e de instituições sem fins lucrativos, além de representantes de diversos setores da sociedade acreana e colaboradores do Sebrae. “Será um momento para reflexão sobre a importância da integridade, as oportunidades e desafios no dia a dia das instituições, bem como a troca de experiências do setor privado e público na implementação de uma cultura organizacional que preza pela transparência e integridade”, afirmou.