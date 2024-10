Especialista afirma que no futuro seremos pagos para não fazer nada, pois “80% do trabalho será feito por IA”

Quanto mais o tempo passa, mais a inteligência artificial se torna perfeita e mais ameaça o emprego. É fato que começaram as demissões em algumas empresas e em determinados setores em geral, como atendimento remoto, programação de computadores e até imprensa. E de acordo com Vinod Khosla, um famoso investidor do Vale do Silício, isto é apenas o começo.

80% das tarefas profissionais realizadas pela IA?

Durante uma entrevista à Bloomberg, Vinod Khosla não hesitou em apresentar um ponto de vista muito claro sobre a evolução da IA ​​e de muitos setores profissionais. Para ele, a IA um dia poderá fazer 80% do trabalho em 80% dos empregos. “Isso significa que todos, desde médicos a vendedores, passando por trabalhadores agrícolas e linhas de montagem, poderiam ver a IA assumir grande parte de seu trabalho e, o mais importante, fazê-lo melhor”, explica ele em uma coluna publicada no site de sua empresa.

Contudo, o investidor não vê esta previsão como negativa: acima de tudo, acredita que os humanos terão muito mais tempo livre. Comentários que tendem a ir na mesma direção dos de Elon Musk, que estimou, por sua vez, que a IA substituirá todos os empregos humanos no futuro, durante entrevista concedida em dezembro de 2023. “Você pode ter um emprego se quiser, algum tipo de satisfação pessoal, mas a IA poderá fazer tudo”, disse Musk.

E quanto à receita se a IA fizer todo o trabalho?

É claro que este tipo de previsão levanta outro problema: como as pessoas poderão ganhar a vida se a IA assumir a maior parte do seu trabalho? Para Khosla e Musk, a resposta está em duas palavras: renda universal. “À medida que a IA reduz a necessidade de trabalho humano, a renda básica universal poderá tornar-se essencial”, afirma Khosla, que acredita que, quando chegarmos lá, caberá aos governos desempenhar um papel na distribuição da riqueza. “Num futuro onde a IA terá um efeito positivo, haverá uma renda universal elevada, e não uma renda básica”, acredita Musk.

Todas estas especulações parecem pintar um mundo futurista otimista, no qual os humanos fariam as máquinas trabalhar para eles e depois desfrutariam de muito tempo livre, sendo pagos para não fazer nada. Mas, por enquanto, é difícil ignorar que a IA tende a deixar as pessoas sem trabalho: se estas previsões se concretizarem, a transição entre os dois modelos corre o risco de ser muito dolorosa.