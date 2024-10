Ex-ator mirim da TV Globo é morto a tiros na Bahia aos 45 anos

Morreu, aos 45 anos, o ex-ator mirim da TV Globo João Rebello. O rapaz estava sozinho em um carro no centro de Trancoso, distrito turístico de Porto Seguro, na Bahia, na noite de quinta-feira (24/10), quando foi atacado a tiros e não resistiu.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encontrado na Praça da Independência. O crime está sendo investigado pela delegacia local e ainda não se sabe o motivo e a autoria. O veículo foi atingido por 12 disparos.

Testemunhas contaram que dois homens de moto se aproximaram do automóvel e atacaram.

Ainda na infância, João Rebello, que morava na Bahia com a esposa, atuou em várias novelas da emissora da família Marinho, na qual ficou por 11 anos. Entre as tramas das quais fez parte, estão Cambalacho (1986), Bebê a Bordo (1989), Deus nos Acuda (1992), Vamp (1991) e Zazá (1997).

Aos 18 anos, ele se mudou para a Inglaterra para estudar. Hoje em dia, ele atuava como DJ e seu nome artístico era Vunje. Quando o rapaz e a esposa, Karine, se mudaram para outro estado, a mãe, Maria Rebello, acreditou que eles estavam seguros.

“Meus amores, meus filhotes foram morar na Baêa, eu aqui morrendo de saudades, mas sei que estão protegidos pelo Axé da Bahia e hoje saravando no Terreiro do Pai Rony – BA 🙌”, escreveu ela na legenda da foto dos dois.

Ao saber da morte, Maria Rebello deu mais informações nos comentários do post de um amigo: “Não consigo fechar os olhos! Obrigada pelas palavras, tô acordada sozinha e Carol foi pra Trancoso! Terra violenta! Mataram por engano, confundiram a carro! Ele tava vivendo em uma cidade onde parecia uma vida tranquila com sua mulher Karine, tocando, fazendo festa com sua doçura 💔 meu luto será eterno!”, lamentou.